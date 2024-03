Milan-Roma, scatta la prima fase di vendita: sold out il settore ospiti

Alle 12 è scattata la prima fase di vendita dei biglietti per il settore ospiti di Milan-Roma, andata dei quarti di Europa League, in calendario giovedì 11 aprile alle 21. Quella riservata ai titolari di entrambi gli Abbonamenti AS Roma emessi per la stagione 2023/24 (Abbonamento Serie A + Abbonamento Coppe) e valida fino alle 15 di martedì 2 aprile quando scatterà l'eventuale vendita libera dei tagliandi rimasti a disposizione. Tanti i tifosi in fila (non è specificato il numero per ora) per il prezioso biglietto con una iniziale coda di circa mezz'ora che è poi salita a circa un'ora di attesa. Dopo circa due ore i tagliandi sono terminati, dunque il settore ospiti sarà sold out. La procedura online prevede l’acquisto di un voucher (formato .pdf) su asroma.com, che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto del Settore Ospiti (Terzo Anello Verde – settori da 343 a 360), al prezzo di 35 euro. L'acquisto del biglietto non costituirà alcun diritto di prelazione per eventuali trasferte successive. Su indicazione del club ospitante, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore 343. In tutte le fasi di vendita potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione.