Milan-Roma, la moviola: proteste di Pioli, ammonito Cristante

Redazione 11 aprile 2024 (modifica il 11 aprile 2024 | 22:26)

La Roma torna in campo dopo la vittoria del derby per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan di Stefano Pioli. Il match di scena a San Siro sarà diretto da Clement Turpin. I rossoneri non hanno mai vinto con il fischietto francese: due pari e due sconfitte. Un precedente speciale, invece, per i giallorossi: è stato l'arbitro della storica sfida con il Barcellona, vinta dalla squadra di Di Francesco per 3-0 nel 2018. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Erwan Finjean. Quarto uomo della gara sarà Ruddy Buquet; al Var Jerôme Brisard, assistente Willy Delajod.

Milan-Roma, la moviola: — 64' - Intervento duro di Thiaw su Dybala che resta a terra dolorante, Turpin lo ammonisce solo verbalmente.

63' - Giallo per Adli: pestone del francese ai danni di Pellegrini.

57' - Suggerimento in area per Giroud che cade abbastanza facilmente: proteste timide del francese con Turpin che che invita il connazionale ad alzarsi.

38' - Giallo per Cristante: incrocio di gambe tra il 4 giallorosso e Loftus Cheek che stava per ripartire. Il centrocampista era diffidato e non ci sarà al ritorno.

33' - Ammonito Pulisic: primo ammonito in casa Milan, l'americano stende El Shaarawy lanciato in campo aperto.

16' - Proteste sponda Milan: il corner battuto da Dybala per la rete di Mancini è arrivato dopo la parata di Maignan sulla conclusione di El Shaarawy. Pioli lamenta una mancata segnalazione di fuorigioco sulla posizione di Lukaku che ha poi servito l'esterno giallorosso. Il belga sembrava essere oltre ma Turpin ha lasciato proseguire ed ha assegnato il corner.

