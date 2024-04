Milan, Pioli: “A San Siro la Roma ha giocato al massimo del suo livello”

"Non dobbiamo fare qualcosa di straordinario, perché se giochiamo come sappiamo abbiamo la possibilità di battere i giallorossi", ha dichiarato il tecnico rossonero

Il tecnico del Milan , Stefano Pioli , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio per 3-3 maturato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'allenatore dei rossoneri ha portato la sua attenzione anche sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì all'Olimpico contro la Roma . Ecco le sue parole.

"Giovedì dobbiamo giocare una gran partita, ma non dobbiamo fare qualcosa di straordinario , perché se giochiamo come sappiamo abbiamo la possibilità di battere la Roma".

Sulla squadra : " Ha talento e qualità, deve avere le idee chiare su cosa fare con e senza palla. Dev'essere la mia priorità. Sappiamo che è il momento decisivo del campionato, ma non parlerei per oggi di errori di atteggiamento. Cerchiamo sempre dentro i nostri principi di trovare delle posizioni che ci garantiscano dei vantaggi. A Milano, la Roma ha giocato un'ottima partita, mi viene da dire al massimo del suo livello , guardando i dati ".

Sulla condizione fisica : “Arriviamo bene alla partita di giovedì, credo che abbia avuto purtroppo un problema al flessore Kjaer , ma gli altri stanno bene. Da domenica a giovedì c’è tutto il tempo per recuperare, soprattutto quando le motivazioni sono così alte. La testa ti fa stare concentrato per essere pronto”.

