Mihajlovic: “Se la Roma ha preso quattro gol dall’Atalanta, noi ne rischiamo nove”

Tempo di bilanci per Sinisa Mihajlovic, che dopo la brutta sconfitta interna contro la Roma e il pareggio con il Toro ospiterà domani al Dall’Ara l’Atalanta di Gasperini, ultimo avversario dei giallorossi. Proprio di questo il tecnico ha voluto parlare nella conferenza stampa alla vigilia della gara: “Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e questo non è il vero calcio, dobbiamo adattarci. Fare meno danni possibili e poi ripartire. Queste sono partite strane. Domani ad esempio ci sarà l’Atalanta: se penso che con la Roma abbiamo preso 5 gol e la Roma con l’Atalanta ne ha presi 4, domani dovremmo perdere subendo 8 o 9 gol. Ma invece magari domani vinceremo. Per questo dico che il momento è strano“.