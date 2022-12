Mihajlovic, il ricordo di De Rossi: “Era un uomo vero. Abbiamo perso un gigante”

Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, Daniele De Rossi, anche oggi ai microfoni di Sky, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic: "Tante persone lo hanno conosciuto meglio di me. E' stato un giocatore ed allenatore spigoloso, ma è considerato da tutti un uomo vero: era quello che vedevi, non aveva maschere". Queste le prime parole dell'ex capitano giallorosso, oggi sulla panchina della Spal, che poi ha concluso: "Abbiamo avuto lo stesso procuratore per diversi anni sia da giocatori che da allenatori: nella nostra post-carriera da calciatori, abbiamo passato tanto tempo insieme a Roma. Passarci un pomeriggio o una sera insieme era una delle cose più belle, intense e stimolanti mai provate: cultura e carattere importanti, coraggio, cuore, famiglia stupenda. Abbiamo perso un gigante".