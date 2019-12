Mezza Serie A vuole Politano. L’Inter fa il prezzo: 30 milioni

Matteo Politano è il nuovo obiettivo di questo mercato invernale. Come riporta Tuttosport, l’esterno dell’Inter fatica a trovare posto nel 3-5-2 di Antonio Conte per via di carattersitiche fisiche e tecniche differenti. Il giocatore non è mai stato messo in discussione per le sue qualità, tantomeno per l’impegno mostrato. L‘esaltante 4-2-3-1 con cui il giocatore si è messo in luce con l’ex tecnico Luciano Spalletti è ormai un lontano ricordo. Ecco che si è scatenata un’asta e dopo gli inserimenti di Fiorentina, Parma e Atalanta, ecco la Roma di Petrachi. Marotta e Ausilio conoscono le volontà del giocatore, sanno che vorrebbe giocare e mettersi in luce altrove, ma non intendono svendere il giocatore arrivato nel 2018 dal Sassuolo per 20,7 milioni. La cifra è quindi 30 milioni.