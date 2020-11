Meret: “Non sono giornate normali, stasera una partita importante per ricordarlo”

Match attesissimo al ‘San Paolo’ tra Napoli e Roma, che si sfidano per rimanere in scia al Milan vittorioso anche oggi e in testa alla classifica. Ecco le parole di Alex Meret:

MERET A SKY SPORT

Ci racconti le emozioni di queste ore?

Non sono giornate normali. Tante emozioni in ricordo di Maradona. Qui si vive più di altre parti, ha segnato la storia del club entrando in contatto con i tifosi come nessun altro. E’ visto come una divinità. Questa sarà una partita importante per ricordarlo.