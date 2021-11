Calciomercato Roma, c’è anche il Torino per Kumbulla

il tecnico granata aveva già allenato il difensore della Roma ai tempi dell'Hellas Verona. Sull'albanese c'è anche l'Udinese

Il Torino ha messo gli occhi su Marash Kumbulla . Come riporta Tuttosport, l'allenatore dei granata Ivan Juric , che già ha allenato ai tempi del Verona il giocatore albanese, sembra aver chiesto il centrale della Roma per il mercato di riparazione. A gennaio la squadra granata dovrebbe disfarsi di Izzo , che non rientra negli schemi dell'allenatore croato e dovrà inevitabilmente sostituirlo con un profilo più in linea con le idee del tecnico.

Kumbulla non è stato schierato spesso da Mourinho in questi mesi e, dopo l'epurazione durata qualche settimana, di recente è stato reintegrato in lista senza essere mai preso realmente in considerazione. Motivo per cui non potrebbe essere così scontato un suo addio a gennaio.