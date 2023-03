Mazzone risponde alla Curva Sud: “Grazie per avermi omaggiato”

Ieri in occasione dell'86esimo compleanno di Carlo Mazzone la Curva Sud ha omaggiato lo storico allenatore dei giallorossi: "Non bisogna solo vincere per essere ricordato. Dal tuo popolo sarai sempre omaggiato. Auguri Sor Carletto simbolo di tutti i papà". Lui ha risposto oggi sui social ai tifosi e al messaggio del club: "Grazie Roma mia! Grazie Curva Sud per avermi omaggiato! Grazie Roma vi voglio bene". Un amore infinito quello tra Mazzone e i tifosi giallorossi che continuerà per sempre.