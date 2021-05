Mayoral: “Vogliamo chiudere bene il campionato. Contento del mio primo anno qui”

Le parole dell'attaccante giallorosso: "Oggi incontreremo il Crotone, sappiamo che non si giocheranno niente ma noi dobbiamo giocare con orgoglio"

Contro il Crotone già retrocesso in classifica, parte dal primo minuto Borja Mayoral , il capocannoniere della Roma in questa stagione. L'attaccante spagnolo ha parlato a Roma Tv nel pre partita:

Mancano 4 partite al termine della stagione, c'è bisogno di chiudere bene... Sì dobbiamo chiudere bene queste ultime partite contro grandi squadre. Oggi incontreremo il Crotone, sappiamo che non si giocheranno niente ma noi dobbiamo giocare con orgoglio per finire bene la stagione.

Il Crotone è già retrocesso ma nelle ultime settimane la Roma ha avuto difficoltà con le piccole... Oggi è una partita per migliorare questo. E' vero che il Crotone non si gioca niente ma noi sì. E' vero che non abbiamo vinto nelle ultime partite ma oggi vogliamo vincere contro l'ultima in classifica.