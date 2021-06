Mayoral, allenamento in vacanza: corsa e pesi anche a Ibiza – FOTO

Lo spagnolo vuole guadagnarsi la fiducia anche di Mourinho dopo averlo fatto con Fonseca

In questi mesi ha convinto Fonseca, che spesso lo ha preferito a Dzeko (anche per motivi extra-campo). Adesso vuole farlo anche con Mourinho. Borja Mayoral sa quanto sarà importante farsi trovare pronto quando a luglio la Roma si radunerà e comincerà gli allenamenti con lo Special One. Per questo sta continuando ad allenarsi: oggi lo spagnolo ha pubblicato alcune foto che lo vedono impegnato in una seduta a Ibiza, dove si trova in vacanza insieme alla fidanzata Flavia (che infatti ha commentato: "Quanta professionalità"). Dopo il mare, un'oretta di lavoro atletico e di pesi per non perdere la forma. Nella prossima stagione dovrà dimostrare di valere un investimento che a fine stagione non sarà più di 15 milioni ma di 20 se la Roma vorrà riscattarlo.