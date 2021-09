Matone: “Ho incontrato la Roma per parlare della realizzazione dello stadio”

Il candidato vice Sindaco di Roma Capitale per il centrodestra e capolista della Lega ha rivelato l'incontro con il club giallorosso

Per una Roma in costruzione sul campo, con Mourinho demiurgo prescelto dai Friedkin, ce n'è un'altra che si sta formando anche a livello societario e che ha ancora molto da fare. Tra i temi urgenti resta lo Stadio della Roma, dopo il naufragio del progetto Tor di Valle continua la ricerca della nuova area nella capitale. Il candidato vice Sindaco di Roma Capitale per il centrodestra e capolista della Lega, Simonetta Matone, ai microfoni de 'Gli Inascoltabili' su New Sound Level, ha rivelato: “Ho incontrato i rappresentanti dell’As Roma per parlare della realizzazione del nuovo Stadio della Roma”.