Matic sontuoso contro il Feyenoord: numeri da top player per il re del centrocampo

Non c'è un nuovo sceriffo in città, ma c'è sicuramente un nuovo re del centrocampo giallorosso. Non è un caso che Matic sia un uomo di Mourinho. Il serbo ha condiviso con José due esperienze in Premier (Chelsea e Manchester United) ed ora, per la gioia dei romanisti, quella nella capitale. Nemanja contro il Feyenoord ha sfornato un'altra prestazione da 10 in pagella. Attento in difesa e prezioso in fase di impostazione. I dati della sua gara sono da capogiro: 4 contrasti vinti su 5, 8 tackle e lo stesso numero di lanci precisi. Numeri straordinari ai quali si aggiungono 2 occasioni create. Il gioco passa da lui, infatti è il secondo giocatore per palloni toccati durante la gara (76) dopo Mancini (85). Matic sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia giallorossa. È innamorato della città, dei tifosi e suo figlio gioca a Trigoria. Anche per questo ha deciso di firmare senza pensarci il rinnovo fino al 2024. Mourinho può godersi la sua diga in mezzo al campo che sta formando una coppia d'oro con Cristante.