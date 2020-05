Il figlio di Mastandrea “snobba” Valerio: “Papà, considero più affetto stabile Zaniolo”

Zaniolo più affetto stabile di un padre? Sì, soprattutto adesso che non c’è il calcio. Durante la trasmissione “Propaganda Live”, su La 7, Diego Bianchi in arte “Zoro” passa la linea all’amico Valerio Mastandrea e alla sua fidanzata, l’attrice Chiara Martegiani. Durante il racconto della loro ironica (o no?) quarantena compare Giordano, il figlio di Valerio, romanista come il padre. Forse pure di più, tanto che dice al papà: “Considero più stabile l’affetto per Zaniolo che quello per te”. Mastandrea replica: “Pure adesso che non c’è il calcio?”. “Ora anche di più”, replica Giordano sicuro. Difficile dargli torto, a 10 anni ha già capito tutto.