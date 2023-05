Mason: “Sbagliato sottovalutare la Conference. Mourinho ha fatto un gran lavoro”

Ryan Mason, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di giocare la Conference League il prossimo anno. Il tecnico degli Spurs ha parlato bene della competizione e ha preso come esempio la cavalcata della Roma di Mourinho. Queste le sue parole riportate dal sito Evening Standard: "Siamo in un momento in cui dobbiamo finire il più in alto possibile e ottenere il maggior numero possibile di risultati. Sarebbe molto sbagliato per qualsiasi club parlare male di qualsiasi competizione. José Mourinho ha fatto un lavoro incredibile nel dare a quella competizione uno status reale".