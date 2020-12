Maria De Filippi chiama Zaniolo: sarà ospite nella nuova edizione di “C’è Posta Per Te”

Nicolò Zaniolo sarà uno degli ospiti Vip della nuova edizione di “C’è Posta Per Te”. Il programma cult di Mediaset ripartirà a gennaio e da settembre sono iniziate le registrazioni delle puntate. Come appreso da Forzaroma.info, in questi giorni è stato appunto il turno di Zaniolo, che ha partecipato alla trasmissione insieme alla mamma Francesca Costa. Il talento della Roma ha deciso di devolvere il cachet in beneficienza.

Per Zaniolo è un altro piccolo passo verso Francesco Totti. L’ex capitano e simbolo della Roma è stato spesso invitato negli studi televisivi Mediaset per partecipare al programma di Maria De Filippi. Zaniolo, per ora famoso quasi esclusivamente per le sue gesta in campo, avrà l’occasione di mostrare il suo lato umano. Nel frattempo a Trigoria continua il suo percorso di recupero. La prossima tappa è tornare a correre in campo. Se non ci saranno intoppi, succederà proprio a gennaio. Per rivederlo in campo all’Olimpico invece si dovrà aspettare marzo.