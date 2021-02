Manfredonia: “Dzeko-Fonseca? Giudizi esagerati, sono cose che succedono”

Il doppio ex Lionello Manfredonia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare quello che sarà il big match di sabato, quello tra Juventus e Roma in programma allo Stadium alle ore 18. Oltre all’analisi tecnica della gara, Manfredonia è voluto tornare anche sulla questione tra Dzeko e Fonseca, queste le sue dichiarazioni: “Stanno facendo bene, sarà una partita aperta a tutti i risultati. Dzeko-Fonseca? Nella mia Lazio ne succedevano di tutti i colori, sono situazioni che nel calcio sono sempre successe. Si sta esagerando, come è successo anche nel caso che ha coinvolto Gomez e l’Atalanta. La Roma dovrà stare attenta all’attacco della Juventus, che può fare male in ogni momento“.