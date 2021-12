Mancini: “Spinazzola ritroverà a marzo la condizione giusta”

Il ct Azzurro è stato intervistato durante una serata evento in memoria di Gianni Rossetti ribadendo l'importanza del numero 37 giallorosso

Roberto Mancini collegato online da Roma con Jesi dove lo ha intervistato Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, nell'ambito di una serata evento in memoria di Gianni Rossetti, protagonista del giornalismo marchigiano e storico presidente dell'Ordine. Arrivano parole da parte del ct Azzurro nei confronti dell'ancora infortunato Leonardo Spinazzola, protagonista indiscusso di "un'impresa straordinaria che sarà ricordata per sempre". Il numero 37 giallorosso"è stato il miglior terzino dell'Europeo, se tornerà in campo a gennaio avrà un paio di mesi per ritrovare la giusta condizione". Infine il tecnico aggiunge: "se ci sarà la possibilità di convocare qualcuno la valuteremo, anche se credo che il gruppo attuale possa fare molto bene se è al completo". Quindi è solo questione di tempo per capire se Leo potrà fare nuovamente parte di quella schiera azzurra, e noi tutti ce lo auguriamo, ma sopratutto vedremo se ci sarà posto per qualche altro giallorosso, magari proprio per Zaniolo che ultimamente ha fatto tanto discutere.