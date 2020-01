Mancini: “Partita diversa dall’andata, la Lazio si difenderà per ripartire in contropiede”

Derby fondamentale per la classifica e non solo. Roma e Lazio si sfidano stasera all’Olimpico in un match dai mille significati, in campo come fuori. A pochi minuti dal fischio d’inizio ecco le parole di Gianluca Mancini:

MANCINI A ROMA TV

Ieri grande carica da parte dei tifosi.

Ci ha fatto tantissimo piacere vedere tutti i tifosi caricarci prima di una partita così importante. Siamo molto carichi e vogliamo vincere.

La Lazio è un avversario in salute, vincere potrebbe cambiare il volto della stagione.

Sì la Lazio sta andando bene e siamo sotto di loro in classifica. Oggi dobbiamo fare una grande partita per vincere. Sarebbe molto importante.

Tatticamente come la vedi?

Noi li conosciamo e loro conoscono noi. Sarà una partita diversa dall’andata dove ci conoscevamo poco. Penso che loro si difenderanno per poi ripartire in contropiede.