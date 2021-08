Mancini: “Mourinho lo segui oppure non giochi, ci ha già cambiati mentalmente”

Il difensore: "Vlahovic lo fermiamo con concentrazione e quello che abbiamo preparato"

Come ha lavorato Mourinho nel cambio di mentalità? "Nelle amichevoli e già giovedì in Conference League sotto l'aspetto mentale abbiamo visto che la squadra sta cambiando. Il mister ha portato la sua mentalità, lo conosciamo e bisogna stargli dietro altrimenti non giochi"