Mancini: “Mi ha fatto piacere vedere la Roma con tanti italiani in campo”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, continua il suo tour negli stadi per visionare da vicino i giocatori più interessanti in orbita degli azzurri. L’ex Inter ha commentato a Sky Sport le prime 4 giornate di Serie A, soffermandosi anche sulla Roma, reduce da due vittorie consecutive in campionato: “Mi ha fatto piacere vedere la Roma con tanti giocatori italiani che giocano, mi sembra che stiano facendo anche delle buone cose”. Un pensiero nitido per Mancini, che si gode le ottime prestazioni tra i tanti di Pellegrini e Zaniolo.