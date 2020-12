Mancini: “Ho recuperato dall’infortunio, stasera sono pronto”

Tutto pronto per la sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Torino, match importante sia per i giallorossia sia per i granata, tra le squadre più in difficoltà del campionato. Tornerà in campo per i giallorossi Gianluca Mancini, che ha smaltito completamente negli ultimi giorni il problema all’adduttore. Queste le sue parole: “Ho avuto un problemino all’adduttore, ho stretto i denti prima. La condizione è buona, non sono stato tanto fermo, mi sono allenato bene e stasera sono pronto“.

Che rischi ci sono contro una squadra ultima in classifica?

Non bisogna guardare la classifica, sappiamo il valore della rosa del Torino. Sono in difficoltà, ma sappiamo che in Serie A tutte le partite sono difficili. Li affrontiamo come fossero al loro top, sono una squadra da rispettare.