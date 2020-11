Mancini: “Dispiace per la sconfitta, ora torniamo sulla nostra strada” – FOTO

La Roma alla riscossa. Anche Gianluca Mancini ha voluto commentare sui social la brutta sconfitta di ieri della sua Roma contro il Napoli di Gattuso, la prima stagionale per Fonseca e i suoi. Queste le parole di carica del centrale giallorosso sul profilo ufficiale Instagram: “Dispiace ancora per la sconfitta di ieri, ma è più forte la voglia di tornare sulla nostra strada. Sempre forza Roma!“. Saranno giorni importanti per Mancini, soprattutto per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo durante la sfida con il Napoli. Il difensore ha subito una riacutizzazione del problema all’adduttore che lo aveva colpito dopo la gara con il Parma vinta nettamente all’Olimpico.