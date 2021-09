Mancini, che botta: quattro punti sullo zigomo dopo lo scontro in Roma-Udinese

La testata rimediata durante il match gli lascerà il segno, ma nessun problema in vista del derby

L'atteggiamento del gladiatore ce l'ha sempre avuto. Da oggi Gianluca Mancini ne avrà anche l'aspetto. Ieri, durante Roma-Udinese, il difensore si è procurato un taglio sullo zigomo destro che gli ha riempito il volto di sangue, ma non gli ha impedito di finire il match. Poco dopo l'infortunio ha salvato in tuffo un potenziale gol di Pussetto. Dopo il match però i medici della Roma sono stati costretti a ricucirlo con quattro punti di sutura, che ha potuto "sfoggiare" oggi nell'allenamento di Trigoria. Nessun problema per il derby. Contro la Lazio sarà regolarmente al centro della difesa.