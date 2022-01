Mancini: “Avrei voluto Spinazzola ma è difficile. Zaniolo è una mezz’ala”

Iniziato oggi il raduno della Nazionale di Roberto Mancini che ha presentato alla stampa lo stage previsto in questi giorni. Il C.T. azzurro si è soffermato anche su due giocatori giallorossi, Zaniolo e Spinazzola

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano per presentare lo stage della Nazionale. Il C.T azzurro ha parlato del ruolo di Zaniolo e dei tempi di recupero di Spinazzola: "Avremmo voluto aver Spinazzola, ma anche per lui i tempi si sono allungati e sarà difficile. Zaniolo? Per me è una mezz'ala d'attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz'ala d'attacco ci dà la possibilità di essere più forti in fase offensiva". Gli Azzurri stanno cercando di preparare al meglio gli spareggi mondiali di marzo e il ritorno in azzurro in pianta stabile di Zaniolo potrebbe far molto comodo a Mancini che in cuor suo spera ancora di poter avere anche Spinazzola, anche se, come ammesso da lui stesso, sarà difficile poterlo vedere in campo per quelle partite.