Maldini: “Il ritorno di Mourinho fa bene alla Roma e alla Serie A”

"Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto in maniera simpatica: gli do il bentornato"

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha commentato l'imminente arrivo in Italia di Josè Mourinho , che dal prossimo anno siederà sulla panchina della Roma . Queste le sue parole:

Ho mandato un messaggio a Mourinho, mi ha risposto in maniera forte e simpatica. Il suo ritorno fa bene alla Roma e al calcio italiano. E’ uno stimolo ritrovare un allenatore che fa diventare questa vetrina ancora più importante. Non dico altro se non “bentornato”, che poi è quello che gli ho scritto.