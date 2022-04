Malagò: “Mourinho è stato decisivo per portare la gente allo stadio”

Le parole del presidente del Coni: "La politica dei prezzi mi sembra abbia aiutato moltissimo le famiglie”.

Giovanni Malagò è intervenuto nell’evento organizzato per ufficializzare il rinnovo della collaborazione tra Coni ed Herbalife24 in qualità di Sport Nutrition Supplements Sponsor fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ha parlato della Roma e del tutto esaurito allo stadio Olimpico: “Tutto esaurito per la Roma allo stadio? Credo sia un combinato disposto di diversi fattori: Mourinho è stato decisivo per come ha caricato la piazza, sicuramente la tifoseria dopo due anni di Covid ha voglia di respirare lo stadio e l’atmosfera, la squadra negli ultimi tempi ha giocato meglio e ottenuto risultati migliori con una striscia positiva e poi è rimasto l’unico club italiano a livello internazionalen.Tutto questo si unisce alla politica dei prezzi che mi sembra abbia aiutato moltissimo le famiglie”.