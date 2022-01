Maitland-Niles: “Dimostreremo che questo club è fantastico” – FOTO

L’esterno giallorosso ha commentato sui social il suo esordio con la maglia della Roma

Il neo acquisto giallorosso ha commentato sul proprio profilo Instagram la sconfitta di ieri sera tra la Roma e la Juventus: “Dispiace per i fan. Ci riprenderemo e dimostreremo che questo club è fantastico”. Maitland-Niles ha esordito ieri sera dopo un solo giorno di allenamento. Disputando una discreta partita e candidandosi per un posto da titolare anche per la sfida di domenica contro il Cagliari. L’ex Arsenal ha dimostrato qualità e voglia di mettersi in mostra agli occhi di Mourinho.