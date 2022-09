Ludogorets-Roma, le probabili formazioni di Simundza e Mourinho

Archiviata la brutta sconfitta di Udine la Roma giovedì giocherà la prima giornata del girone C di Europa League. Mourinho cambierà un pò di giocatori dopo la debacle della Dacia Arena. In porta confermato Rui Patricio nonostante l'errore di domenica. Un turno di riposo per Smalling con Cristante che scala al centro della difesa. Mancini e Ibanez completano il pacchetto arretrato. Rivoluzione sulle fasce: fuori Karsdorp e Spinazzola, dentro Celik e Zalewski. A centrocampo ci saranno Matic e Camara. Davanti prima da titolare per Belotti con Dybala e Pellegrini alle spalle del Gallo.