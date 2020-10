Louakima: “Roma, non ho paura. Andarmene dal PSG è stato difficile” – FOTO

Corentin Louakima è arrivato dal Paris Saint Germain alla Roma nella scorsa sessione di calciomercato. Terzino destro diciassettenne, Louakima si è aggregato alla squadra Under18 e proseguirà la sua escalation in giallorosso con la Primavera di Alberto De Rossi. Il classe 2003 ha rilasciato un’intervista a LeParisien, dove parla della sua crescita a Parigi: “Il PSG è casa mia, quasi una seconda famiglia. Però ho considerato anche il possibile minutaggio. Andarmene è stata una scelta difficile per me. Voglio conservare solo bei ricordi, ma per raggiungere i tuoi obiettivi, devi sapere andare avanti”.

Louakima, poi, analizza il periodo passato a casa per colpa della pandemia, che ha parzialmente rallentato il percorso di recupero dalla frattura al bicipite femorale destro di febbraio: “Il lockdown mi ha penalizzato un po’ per quanto riguarda gli allenamenti, però mi ha aiutato nella convalescenza”.

Poi alcuni passaggi del giovane esterno sul suo ruolo: “Quando ero più giovane giocavo in attacco, poi ho fatto l’esterno alto a destra e infine il terzino. Obiettivi a lungo termine? Li tengo per me, ne riparleremo in futuro”.

“Non ho paura di stare da solo”, ha aggiunto alla fine Louakima, in relazione alla sua esperienza romana di Trigoria e la difficoltà di ambientarsi nonostante la barriera linguistica di un nuovo Paese.