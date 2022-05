Loretta Goggi a L’Eredità canta “Maledetta Primavera”. La base è il coro della Sud

La cantante è stata protagonista di una performance in diretta sulla Rai che ha scatenato i tifosi giallorossi

Simpatico siparietto andata in onda sulla Rai con Loretta Goggi protagonista. La cantante, autrice di "Maledetta Primavera", singolo molto famoso della musica italiana e ripreso anche dai tifosi giallorossi per un coro, si è esibita in una performance improvvisata in diretta nella trasmissione "L'Eredità". La Goggi ha cantato proprio il suo singolo di maggior successo ma la base utilizzata in sottofondo non era quella originale bensì proprio il coro riadattato dai supportersgiallorossi. La scelta ha entusiasmato la cantante, anche lei tifosa della Roma.