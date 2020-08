Oggi la Roma chiuderà la due giorni di Europa League, domani invece ripartirà la Champions che vede impegnata la Juventus contro il Lione di Garcia nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale. Queste le parole del tecnico francese in conferenza stampa: “Rivincita dopo l’esperienza alla Roma? No, è un altro tempo, ora sono in un’altra squadra e giocheremo in un’altra competizione. Non c’è niente del passato nella mia mente in vista di domani”