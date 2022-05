L’Inter si complimenta con la Roma e Mou: “Vincere in Europa è sempre speciale”

A dodici anni dall'ultimo trofeo di un italiano in campo internazionale, è ancora l'allenatore portoghese a essere l'artefice del successo

L'ultimo trofeo vinto in campo europeo da una squadra italiana era stato quello dell'Inter con José Mourinho in panchina. Dodici anni dopo, è ancora l'allenatore portoghese a essere l'artefice del successo con la Roma, adesso. E la società nerazzurra non dimentica, anzi si complimenta con la squadra e con il mister e afferma che "vincere in Europa è sempre speciale".