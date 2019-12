L’ex Pjanic avverte: “Roma, Lazio e Inter avversari forti. Puntiamo alla Champions”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus ed ex calciatore della Roma, ha parlato della competitività del campionato italiano direttamente da Dubai, dove è stato premiato nell’ambito dei Globe Soccer Awards 2019. Il bosniaco si è espresso anche sui giallorossi, queste le sue parole: “La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”.