Leverkusen, Wirtz esce allo scoperto: “Vogliamo la finale di Europa League”

Il talento tedesco classe 2003 non si tira indietro. La sua ambizione, così come quella di tutta la squadra, è arrivare in fondo alla competizione europea

Florian Wirtz, centrocampista e punta di diamante del Bayer Leverkusen, ai microfoni ufficiali del club tedesco è uscito allo scoperto sulla possibilità di arrivare in finale di Europa League: "Non dobbiamo mentire ora: ovviamente tutti vogliamo arrivare alla finale di Europa League". Queste le parole del tedesco classe 2003 che quest'anno ha messo a segno 4 gol e 8 assist in 20 partite, tutti nel 2023 vista la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box per tutta la prima parte della stagione.