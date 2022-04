Leicester-Roma, sorpresa per Felix: allo stadio c’era il suo ex insegnante

Incontro a sorpresa per il classe 2003 giallorosso. Sugli spalti del King Power Stadium era presente il suo ex insegnante

Felix Afena-Gyan ha ricevuto una bella sorpresa al termine del match contro il Leicester. Dopo essere entrato negli ultimi minuti di gioco, il classe 2003 giallorosso ha ricevuto in campo la visita del suo ex insegnate di Scienze Sociali quando abitava ancora in Ghana, che nel frattempo si era goduto la partita sulle tribune del King Power Stadium. Felix ha mostrato grande affetto nei suoi confronti tanto da regalargli la maglia appena indossata, quella della sua prima semifinale europea.