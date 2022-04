Leicester-Roma, i tifosi giallorossi in trasferta verranno rimborsati di 10 euro

Il Club ha raccolto una segnalazione dai propri tifosi rispetto a un parametro, non del tutto esplicativo, del regolamento di Conference League che impone un tetto al prezzo di vendita per i settori ospiti

Vigilia della semifinale d'andata tra la Roma e il Leicester. Tra oggi e domani molti tifosi raggiungeranno la città inglese e potranno recarsi presso il meeting point per ricevere il biglietto. La società giallorossa tramite un comunicato ha spiegato che i sostenitori verranno rimborsati di 10 euro: "Il Club ha raccolto una segnalazione dai propri tifosi rispetto a un parametro, non del tutto esplicativo, del regolamento di Conference League che impone un tetto al prezzo di vendita per i settori ospiti. La Roma si è mossa immediatamente, interpellando la Uefa e il Leicester stessi, e ha ottenuto il via libera al rimborso ai propri tifosi di 10 euro (l’eccedenza appunto rispetto al tetto di 35 euro). In questo processo il Leicester si è mostrato collaborativo ed è stato possible in tempi stretti mettere in piedi la procedura per il rimborso".