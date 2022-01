Lecce, Sticchi Damiani: “Ho simpatia per la Roma ma qui è difficile fare calcio”

Il presidente del Lecce, residente a Roma, ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo: "La Roma deve godersi Mourinho"

"Ho grande simpatia per Roma, che oltretutto è la città in cui vivo. Per me oggi è una giornata particolare, perché di solito sono io che viaggio per raggiungere la mia squadra, oggi è il Lecce che invece si imbarca e viene qui a Roma dove sono io, ed è una piccola soddisfazione. Tra l'altro il Lecce è l'unica squadra di Serie B agli ottavi di Coppa Italia, ed è motivo di orgoglio, poi chiaro, il nostro obiettivo principale è il campionato, domenica affrontiamo una diretta concorrente, la Cremonese, quindi credo che l'allenatore farà delle scelte anche in base a questo impegno".