Lecce-Roma, la figlia di Giacomazzi e moglie di Gallo: “Spero nel pareggio”

Una Pasquetta speciale per la figlia del vice allenatore della Roma che è però sposata con uno dei giocatori simboli del Lecce

Redazione 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 11:38)

Stephanie Giacomazzi vivrà lunedì un match particolare, è infatti la figlia del vice di De Rossi, Guillermo Giacomazzi, ma anche la moglie del terzino del Lecce Antonio Gallo. Ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Ecco le sue parole

Come si vivono in casa Gallo-Giacomazzi i giorni che precedono la partita?

«Personalmente sono molto tranquilla e serena. Questa partita dimostra come il calcio sia imprevedibile, anche fuori dal campo. Per tutti è una partita come tutte le altre. Nessuno in famiglia si è schierato con l'uno o con l'altro: vada come vada».

In campo avversari, sia pure per un giorno. Com'è il loro rapporto nella vita di tutti i giorni?

"È sempre stato super: più che genero e suocero, sono come figlio e papà. Si confidano, hanno un rapporto scherzoso e amichevole. Non li ho mai sentiti parlare di calcio, almeno non davanti a me. Abbiamo una vita movimentata e un bimbo di un anno e mezzo: quando ci si riesce ad incontrare, ogni discorso ruota sempre attorno a lui o al mio fratellino".

Quest'anno, però, trascorrerete le festività di Pasqua separati...

"Saranno entrambi nei rispettivi ritiri. Solitamente trascorriamo insieme tutte le festività, la nostra è una famiglia che rispetta le tradizioni: Natale, Pasqua e Capodanno si va tutti da nonna. Sarà difficile riuscire a vedere mio padre prima della partita: spero in una breve riunione di famiglia dopo la gara, almeno per salutarci".

Che padre è il signor Guillermo?

"Per me è tutto e il principio di tutto. Lui e mia madre mi hanno insegnato i valori della vita. Per una figlia, il papà è una figura fondamentale: ho un'ammirazione particolare per lui e l'avrò sempre. Il lavoro lo ha portato spesso a mancare da casa nei giorni importanti della mia infanzia; anche se distante, però, è sempre stato un padre super presente. Ed ora è un nonno super presente. E fantastiсо".

Mentre Antonino che marito è?

"Anche lui fantastico. Volevo un marito che si avvicinasse ai valori che ha mio padre e l'ho trovato. Sono una figlia e una moglie molto fortunata".

Per chi tiferà lunedì? Spera in un pareggio?

"Il pareggio sarebbe il risultato migliore per la mia famiglia. In questo momento, non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra. Per la serenità di mio marito e della sua squadra, tuttavia, sarei felice se vincesse il Lecce. Sarebbe una vittoria essenziale per la salvezza".

Che partita si aspetta?

"Il calcio lo seguo, lo amo e mi appassiona, perché vi ruota attorno tutta la mia vita, ma ne capisco pochissimo. Sono però certa che il Lecce ce la metterà tutta per cercare di ottenere questi tre punti in casa".

Ha un messaggio per entrambi prima della gara?

"Il mio messaggio è che sono orgogliosa di loro, indipendentemente da come vada a finire questa partita. Mio padre e mio marito sono due uomini fantastici. In bocca al lupo sia al Lecce che alla Roma e che vinca il migliore".

