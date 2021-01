Lazio, Strakosha out contro il Parma per un infortunio muscolare: a forte rischio per il derby

Oggi la Roma sfida l’Inter nel big match della 17esima giornata di campionato, aprendo un tandem di partite fondamentali per il campionato. Venerdì sera, infatti, si giocherà il derby contro la Lazio: i biancocelesti alle 15 scenderanno in campo in casa del Parma. Senza Thomas Strakosha, che si è infortunato nella sfida con la Fiorentina: “Si comunica che il calciatore Thomas Strakosha nell’incontro con la Fiorentina ha riportato un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso e sarà monitorato nei prossimi giorni per stilare una prognosi definitiva“, recita il comunicato ufficiale della Lazio. L’albanese è a fortissimo rischio per il derby di venerdì, con Pepe Reina pronto a essere confermato. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno rivalutate.