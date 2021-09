Lazio, si ferma Zaccagni: salterà il derby

Il centrocampista ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra

Si ferma Mattia Zaccagni per infortunio. Il calciatore della Lazio ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra, ha già saltato l’allenamento di ieri a Formello, rinuncerà alla trasferta con il Torino di stasera e il derby contro la Roma, big match della sesta giornata di campionato. Il numero 20 laziale, acquistato in estate dal Verona in extremis nell’ultimo giorno di campionato, con quattro presenze e due gol è già uno dei punti fermi di Sarri.