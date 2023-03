Lazio, Sarri: “Non so cosa ha detto Mourinho. Proveremo ad andare in Champions”

Le parole del tecnico biancoceleste: "Non mi metto a leggere queste cose. Ora i ragazzi possono staccare qualche giorno e ricominciare ad allenarsi"

Partiamo dall'abbraccio con Martuscello. "Il derby è sempre particolare. Si vive in un ambiente dove ti accorgi che non è una partita normale. Vincere da soddisfazione e la si dà a tutto il popolo laziale"

Lei sta entrando nella storia della Lazio. "Paragonarsi a Maestrelli è eccessivo. Voglio entrare nel cuore dei laziali ma il paragone con Maestrelli non ci sta.

Dopo il gol della Roma hai visto i fantasmi dei cali di tensione? Sui singoli? "Zaccagni e Casale sono forti. Sono ragazzi che dal 4 gennaio hanno giocato ogni 3 giorni, ora possono staccare qualche giorno e ricominciare ad allenarsi perché negli ultimi due mesi e mezzo non si sono fatti. Mi fa piacere questo perché gli farà bene"

Si vede la sua mano della Lazio. "Grazie, i cali di tensione sono venuti fuori in Europa. In campionato sembra che abbiamo trovato un equilibrio".

Su Romagnoli. "Lui è nato per giocare come difendo io. Ha avuto un inserimento velocissimo. Tatticamente è molto evoluto e riesce ad applicarsi con continuità. Giocando così ne ha tratto giovamento ma perché sfrutta le sue caratteristiche".

Avete appeso allo spogliatoio le parole di Mourinho? "Non so neanche cosa ha detto. Non mi metto a leggere queste cose. Abbiamo visto molto filmanti della Roma di campo e furi dal campo".