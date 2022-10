Lazio-Salernitana, la diffida spaventa Sarri: panchina per Milinkovic prima del derby

"Non farò troppi ragionamenti sulla diffida di Milinkovic", queste erano le parole di Maurizio Sarri di giovedì alla vigilia del match contro il Midtjylland. Il tecnico biancoceleste alla fine ha preferito non rischiare il centrocampista serbo che in caso di ammonizione questo pomeriggio contro la Salernitana, avrebbe saltato il derby, in programma il prossimo 6 novembre, per squalifica. Prima panchina stagionale dunque per Milinkovic-Savic che fin qui aveva saltato appena 26 minuti in tutto il campionato.