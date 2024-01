Lazio, Romagnoli torna tra i convocati: titolare al derby. Out Immobile e Luis Alberto

Tutto come da programma in casa Lazio, anche in vista del derby. Maurizio Sarri ha diramato questa mattina i convocati per il match in casa dell'Udinese di oggi alle 15: nell'elenco torna Alessio Romagnoli dopo un lungo stop per infortunio durata praticamente due mesi. Il centrale di Anzio dovrebbe rientrare tra i titolari direttamente nel derby di mercoledì. Sempre out invece Immobile e Luis Alberto, che non saranno a disposizione neanche contro la Roma ma proveranno a recuperare per la Supercoppa. L'attaccante sperava nel miracolo in Coppa Italia, ma sarà difficilissimo.