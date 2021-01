Lazio-Roma, Mancini ammonito: non ci sarà con lo Spezia

Piove sul bagnato per la Roma, anche in vista dei prossimi impegni in Serie A. Nel corso del primo tempo per i giallorossi, oltre al doppio svantaggio, c’è da registrare anche l’ammonizione per Gianluca Mancini per fallo su Luis Alberto. Un giallo pesante per il difensore giallorosso, che era diffidato e non sarà dunque a disposizione di mister Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia. La sanzione di Mancini potrebbe, inoltre, complicare ulteriormente una partita già ampiamente compromessa per i giallorossi.