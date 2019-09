Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: novità Mancini e Zappacosta, Florenzi davanti

Che ci sarebbe stata qualche novità l’aveva lasciato intendere anche ieri Fonseca in conferenza stampa. La Roma che alle 18 sfida la Lazio nel derby sarà leggermente diversa da quella vista contro il Genoa nel 3-3 di esordio in campionato. In porta confermato Pau Lopez, in difesa la novità certa è quella di Zappacosta, mentre al centro va verso una maglia da titolare Gianluca Mancini accanto a Fazio e Kolarov. In mediana nessun cambio, giocano ancora Pellegrini e Cristante. Florenzi dalla difesa scala davanti e prende il posto di Kluivert: con lui Zaniolo e il confermatissimo Under. In attacco non si tocca Edin Dzeko.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante, Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

