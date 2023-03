Lazio-Roma, i convocati di Sarri: ci sono Immobile e Provedel

Manca sempre meno al fischio d'inizio (ore 18) del derby della Capitale. La Lazio, tramite i proprio account social, ha ufficializzato la lista dei convocati per la stracittadina. C'è Immobile, fermo dallo scorso 3 marzo per una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il capitano biancoceleste andrà dunque in panchina ma difficilmente potrà essere utilizzato (la stessa situazione è accaduto anche all'andata). Presente anche Provedel che da giorni combatte con un attacco febbrile. Anche per lui una convocazione "simbolica" anche se la Lazio farà di tutto per provare a farlo scendere in campo. Al suo posto già pronto Maximiano.