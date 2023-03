Lazio-Roma, espulsi due collaboratori di Sarri e Mourinho: cosa è successo

Tensione e nervosismo alle stelle nel derby. Il rosso di Ibanez ha inasprito gli animi, già caldi alla vigilia e nel pre partita. A due minuti dalla fine del primo tempo, si accende una mischia furibonda fuori dal rettangolo con Pedro e Nuno Santos protagonisti. Romagnoli dopo un contrasto di gioco, è rimasto a terra con la Roma che si è fermata per permettere l'ingresso in campo dello staff medico. L'attaccante spagnolo invece di mettere fuori il pallone, ha preferito controllare e puntare la difesa mal posizionata. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie la panchina della Roma, in particolare Nuno Santos che è andato a muso duro contro Pedro. Da qui nasce la mischia con la panchina della Lazio che è andata in massa a difendere il suo calciatore. Il risultato è stato un'espulsione per parte: il preparatore dei portieri giallorosso e Marco Ianni (preparatore pratico della Lazio).