Lazio-Roma, alle 14 la conferenza stampa di Fonseca

Paulo Fonseca risponderà oggi alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico, che parlerà dalle 14 nella sala Champions di Trigoria, dovrà presentare Lazio-Roma. Il derby (terzo della sua carriera, ancora nessuna vittoria), andrà in scena alle 20.45 di domani sera. Da verificare le condizioni di Pedro, che da due giorni si allena in gruppo e spera di strappare una convocazione per essere presente almeno in panchina.

Su Forzaroma.info la diretta testuale della conferenza stampa