Lazio, niente derby per Lazzari: frattura del terzo metacarpo della mano destra

Il neo acquisto della Lazio di Simone Inzaghi è costretto a fermarsi. Niente derby dunque per Manuel Lazzari, arrivato in estate, e ora ai box. Gli esami radiografici svolti in Paideia hanno confermato i timori di una frattura. Per la precisione al III metacarpo della mano destra: molto probabilmente si deciderà di intervenire a livello chirurgico per ridurre la lesione ossea. Lo stop, come riporta Il Tempo, sarà di circa un mese. Rientro previsto dopo la sosta per le Nazionali.